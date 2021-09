HyperX lança novos fones de ouvido sem fio para Xbox e PlayStation

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - HyperX lançou dois novos fones de ouvido para jogadores de console, atualizando suas opções sem fio para Xbox e PlayStation, embora com opções ligeiramente diferentes para cada um.

No lado Xbox das coisas, o novo CloudX Stinger Core Wireless pontua um empate oficial de licenciamento que traz um grande benefício - agora tem suporte para Xbox Wireless para que você possa emparelhá-lo com seu console sem quaisquer dongles ou fios.

Isso proporcionará a conectividade mais conveniente possível, mas também tem um som muito sólido e uma qualidade de construção decente. Ele está chegando a £ 89,99, colocando-o em competição com muitos outros fones de ouvido também. A duração da bateria de 17 horas é um pouco mais longa do que muitas delas podem oferecer, no entanto.

Para jogadores de PS5 e PS4, entretanto, o HyperX tem o Cloud Flight Wireless , com um preço um pouco mais caro, £ 99,99, mas com um design e qualidade de construção muito mais premium, em nossa opinião. Ele tem almofadas de espuma de memória e um visual mais arredondado.

Infelizmente, ele precisa de um dongle para se conectar ao seu console, mas a qualidade do som é ótima e nós ficamos realmente impressionados com seus níveis de conforto durante nosso tempo prático com o fone de ouvido até agora. Seus drivers também são um pouco mais poderosos do que o CloudX Stinger Core Wireless, enquanto a duração da bateria também é impressionante em 30 horas.

Ambos os fones de ouvido deverão estar disponíveis em breve via HyperX, e estamos testando-os para ver como se comparam a muitos outros que experimentamos.