(Pocket-lint) - A Urbanista lançou o Seoul, uma linha colorida de fones de ouvido intra-auriculares, com um modo de jogo de baixa latência distinto (apenas 70ms). Isso explica então a fotografia promocional do estilo Cyberpunk 2077.

Os verdadeiros fones de ouvido sem fio - que estão disponíveis em preto, azul, roxo ou branco (Midnight Black, Electric Blue, Vivid Purple, Pearl White se você preferir o marketing) - entregam oito horas de bateria por carga, com o case acrescentando 24 horas no topo (por 32 horas no total).

O case pode ser carregado sem fio usando qualquer pad Qi, caso contrário, basta conectar através do cabo USB-C fornecido.

Para aumentar a capacidade de jogo, há um microfone com cancelamento de ruído a bordo (na verdade, três de cada lado, então seis no total), para garantir uma transmissão de voz clara. Os fones de ouvido em si não oferecem cancelamento de ruído ativo (ANC), porém, é apenas o microfone. Mas isso também será útil ao chamar a Siri ou o Google Assistente.

Um trio de pontas Silicon GoFit está incluído para um ajuste ideal, há resistência a respingos IPX4 e recurso de controles de toque para alternar entre o modo de jogo de baixa latência e o modo de música.

Os verdadeiros fones de ouvido sem fio Urbanista Seoul custam £ 89,90 / € 89,90 / $ 89,90 - tornando-se uma opção de jogo sem fio acessível onde quer que você esteja ao redor do mundo.

Além disso, a Urbanista lançou também o Lisboa, uma oferta intra-auricular verdadeiramente sem fios mais leve e mais acessível (£ 49,90 / € 49,90 / $ 49,90).

