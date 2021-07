Os novos jatos da United oferecem telas de bordo compatíveis com fones de ouvido Bluetooth

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A United Airlines anunciou discretamente um recurso há muito solicitado para as telas dos encostos dos bancos encontradas em seus novos jatos Boeing 737 Max 8 : Suporte para fones de ouvido e fones de ouvido Bluetooth. A empresa anunciou o recurso como parte de um amplo plano da United Next para atualizar sua frota com uma melhor experiência de voo.

Os novos jatos da United oferecem telas de entretenimento a bordo de 10 ou 13 polegadas nas costas de todos os assentos. Em um comunicado à imprensa, a United disse que, para complementar essas novas telas, os jatos terão "o mais rápido disponível da indústria" em vôo Wi-Fi. Isso permitirá que você faça stream de vídeo de serviços online. Mas o destaque aqui é o Bluetooth, que a United disse que estará disponível para "conexões fáceis entre fones de ouvido sem fio e as telas de entretenimento do encosto".

Acabamos de fazer o maior pedido de aeronaves da nossa história (270 aviões!). Chegando aos nossos aviões de corpo estreito:



Espaço para bagagem de mão de cada cliente

Entretenimento nas costas e tomadas em cada assento

WiFi mais rápido disponível a bordo

Mais assentos premium https://t.co/SdmaG8XJVH pic.twitter.com/bovS3KEu0f - United Airlines (@united) 29 de junho de 2021

Os jatos Max 8 da United devem começar a voar neste verão. Se você planeja viajar, talvez pela primeira vez desde o início da pandemia, talvez prefira escolher a United em vez de outras companhias aéreas simplesmente pelo fato de poder emparelhar facilmente seus AirPods ou outros fones de ouvido sem fio com as telas do encosto do avião.

Escrito por Maggie Tillman.