Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Astell & Kern se associou ao fabricante de fones de ouvido Campfire Audio dos EUA para criar um par de monitores intra-auriculares de grau de referência para aqueles que não se importam em pagar pelo privilégio.

Os fones de ouvido Astell & Kern AK Solaris X são com fio e baseados no próprio modelo Solaris da Campfire. A variante X é ajustada especialmente para a marca audiófila, com uma assinatura sonora profunda e rica, mas natural.

Eles são montados à mão com um driver de armadura de equilíbrio personalizado com um sistema híbrido de driver dinâmico em cada orelha. A tecnologia de câmara de expansão acústica sintonizada proprietária é acoplada a uma câmara otimizada acusticamente impressa em 3D.

Até mesmo o cabo balanceado de 2,5 mm é feito de prata pura, com quatro condutores 4N para total transparência e extensão de som. Os conectores são feitos de berílio e cobre.

Os fones de ouvido Astell & Kern AK Solaris X estarão disponíveis a partir de meados de julho, na Harrods e Selfridges, no Reino Unido, ao preço de £ 1.499.

Eles serão vendidos por US $ 1.500 e € 1.799 nos Estados Unidos e na Europa continental, respectivamente.

A empresa também anunciou que uma edição Urbanely Blue de seu popular reprodutor de áudio digital Kann Alpha Hi-Res já está disponível.

Ele suporta vários formatos e uma taxa de amostragem de até 384 kHz (PCM). Custa £ 1.099.

Escrito por Rik Henderson.