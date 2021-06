Fones de ouvido Nothing Ear 1 à venda na Selfridges

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de muita fanfarra e mistério, a Nothing anunciou seu primeiro produto no mês passado - os fones de ouvido Ear 1 - ou "orelha (1)" de você querer se preocupar com isso.

Agora, ela anunciou que irá vendê-los e outros produtos na Selfridges no Reino Unido.

Uma parceria com a Selfridges certamente configura a nova marca como uma opção exclusiva. Não há notícias ainda de quando haverá estoque para vender, no entanto.

Nada fez parceria com a Smartech (uma loja de tecnologia online dentro da Selfridges) para lançar os fones de ouvido intra-auriculares 1. Na verdade, não sabemos muito sobre esses botões misteriosos, no momento. Mas, eles são aparentemente transparentes no acabamento (para que você possa ver exatamente o que está recebendo) e terão a "beleza crua da tecnologia" - seja lá o que isso signifique.

Nada diz que vai criar um ecossistema com seus produtos, com mais uma conexão por meio de seus designs icônicos. Parece familiar, mas teremos que descobrir se ele funcionará em algum momento no futuro.

Por enquanto, esperamos novamente para ver quando o Nothing realmente lançará seu primeiro produto. Para saber mais sobre o fundador, Carl Pei, e a criação do Nothing, clique aqui para ver nosso artigo anterior.

Escrito por Claudio Rebuzzi. Edição por Rik Henderson.