Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Corsair lançou um conjunto de negócios realmente impressionantes em alguns de seus fones de ouvido para jogos no Amazon Prime Day deste ano, reduzindo seus preços regulares por margens decentes.

Em primeiro lugar, o excelente fone de ouvido HS70 Pro Wireless é perfeito para jogadores de PC e PlayStation - o dongle USB incluído oferece excelente desempenho de áudio sem fio e é realmente bem construído e confortável.

O HS70 caiu de £ 99,99 para £ 69,99 , uma redução de 30% que o leva a preços intermediários, o que o permite se destacar em relação à concorrência.

Em outro lugar, o excelente (e com muito mais aparência de jogador) fone de ouvido VOID Elite Surround também tem um negócio robusto, se você não se importa em usar áudio com fio ou se tiver um Xbox - ele funcionará com tudo sob o sol e tem um som brilhante .

Caiu de US $ 79,99 para US $ 59,99 na Amazon US, uma economia de 25%. Para os leitores do Reino Unido, é ainda mais acessível, por apenas £ 37,98 abaixo dos £ 64,99 , um corte de 42 por cento.

Você também pode querer verificar o fone de ouvido HS60 Pro Surround , que é extremamente semelhante à opção acima, mas com uma conexão com fio e a aparência mais discreta do design do HS70 (que preferimos).

O HS60 Pro Surround caiu para £ 53,09 de £ 64,99 , um corte de 18 por cento que é um pouco mais modesto, mas ainda dá a você um fone de ouvido realmente sólido para o dinheiro que você está gastando. Este negócio também se aplica aos nossos leitores nos Estados Unidos - na Amazon US caiu de US $ 69,99 para US $ 47,99 por um preço ainda melhor.

Para obter um bom fone de ouvido por ainda menos, você também pode considerar o fone de ouvido estéreo HS35 , que não tem exatamente o mesmo nível de fidelidade de áudio e é um pouco menos solidamente construído, mas ainda é uma ótima maneira de atualizar suas experiências de jogo.

O HS35 Stereo caiu de £ 44,99 para £ 32,49 , uma economia de 28 por cento que o torna seriamente impressionante em termos de valor.

Escrito por Max Freeman-Mills.