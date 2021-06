Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Turtle Beach é um dos nomes mais conhecidos quando se trata de fones de ouvido para jogos prontos para console, então não é nenhuma surpresa que ele tenha uma variedade de grandes descontos para compartilhar neste Amazon Prime Day.

Em primeiro lugar, o fone de ouvido Stealth 700 Gen 2 de gama média realmente sólido obtém um desconto modesto de 15% - para ambas as variantes PS4 / PS5 e Xbox. Ambas as versões baixaram para £ 109,99.

Para algo um pouco mais acessível, o Stealth 600 Gen 2 também teve um corte, de 23%. Isso reduz para £ 68,99 de seu preço normal de £ 89,99 .

Tanto o Stealth 600 quanto o 700 trazem ótimo áudio sem fio que é confiável para jogos multiplayer, as principais diferenças entre os modelos se resumindo a pequenas melhorias no conforto e na qualidade de construção.

Levando as coisas ainda mais longe no lado do orçamento, você pode escolher o fone de ouvido Atlas One com fio, que funcionará com qualquer console que tenha um conector de 3,5 mm disponível. Tem 21% de desconto, até apenas £ 27,99 .

Por fim, o preço mais baixo que você encontrará em Turtle Beach neste Prime Day chega para o Recon 70, outra opção com fio para carteira. Caiu para apenas £ 22,99, um desconto de 23% que resulta em um ótimo preço para uma qualidade de áudio decente.

