Nura oferece seus fones de ouvido personalizados para o primeiro dia

(Pocket-lint) - Normalmente, os fones de ouvido não vêm com uma experiência personalizada integrada. O melhor que você normalmente obteria são fones de ouvido de tamanhos diferentes ou uma faixa de cabeça ajustável. Mas Nura vai um passo além. Em combinação com seu aplicativo, os fones de ouvido tocam sons em seus ouvidos e gravam os sons que são refletidos de volta para eles. Um perfil de som personalizado é desenvolvido a partir dele, que ajusta os sons que você ouve posteriormente. Os canais auditivos de cada pessoa são diferentes, então esta é uma visão bastante original da qualidade do som.

O Nura oferece dois estilos diferentes de fone de ouvido: um intra-auricular chamado Nuroloop e um over-ear chamado Nuraphone. Ambos estão à venda durante o Prime Day, com o Nuraloop chegando a £ 89,40 / $ 89,40 USD / $ 119,40 AUD / € 101,40 após um desconto de 40% e os nurafones custando £ 244,30 / $ 279,30 USD / $ 349,30 AUD / € 279,30 com 30% de desconto .

Os fones de ouvido Nuraphone não são fones de ouvido normais, mesmo fora do recurso de som personalizado exclusivo. Esses fones de ouvido são intra e auriculares simultaneamente. A Nura os criou desta forma para um som e uma experiência totalmente envolventes. Provavelmente não é para todos, mas alguns sem dúvida irão amá-los.

Há cancelamento de ruído ativo, que pode ser personalizado ainda mais dependendo do ambiente. Você pode ativar o modo social para ouvir o que está ao seu redor enquanto ouve música ao mesmo tempo. Agora, por que você não apenas removeria os fones de ouvido ou desligaria o cancelamento de ruído ativo depende de você. Mas existe a opção de qualquer maneira.

Em vez de botões físicos, existem botões de toque que permitem pular faixas, alterar o volume e atender chamadas. 20 horas de duração da bateria garantem que você ouça o dia todo.

Para o primeiro dia, a Nura está oferecendo os nurafones com 30% de desconto. Confira a oferta aqui.

Ao contrário dos Nuraphones, os fones de ouvido Nuraloop são totalmente intra-auriculares, mantendo a simplicidade. Além disso, ao contrário de muitas opções sem fio por aí, eles ainda mantêm um fio entre os fones de ouvido. Isso permite que eles sejam sem fio e com fio. É ótimo se você ficar sem bateria após as alegadas 16 horas, mas é bom se você quiser usá-los como um monitor ao reproduzir música. É uma afirmação forte sobre a qualidade do som se você quiser usá-los para essa finalidade.

Tal como acontece com os nurafones, os Nuraloops também têm cancelamento de ruído ativo e controles de toque para o volume, faixas e fazer chamadas. Eles são resistentes ao suor, então também são bons fones de ouvido para um estilo de vida ativo.

A Nura também está oferecendo os fones de ouvido Nuraloop com um saudável desconto de 40%. Então vá até aqui para ver o negócio.

