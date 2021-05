Grado atualiza sua gama de fones de ouvido com a parte traseira aberta do Prestige X Series

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Grado apresentou o que há de mais recente em sua linha de fones de ouvido Prestige Series - o Prestige X Series.

O SR60x, SR80x, SR125x, SR225x e SR325x apresentam alto-falantes aprimorados, um design de cabo avançado e uma faixa de cabeça mais confortável para reduzir a fadiga auditiva - embora pareça couro, é realmente sintético (embora o SR325x continue a usar uma faixa de couro). Eles estão disponíveis a preços que variam de $ 99 a $ 295 nos Estados Unidos e £ 110 a £ 330 no Reino Unido.

Grado é um criador de fones de ouvido exclusivos em sua sede em Nova York. A empresa familiar está agora em sua terceira geração e a série Prestige foi o primeiro fone de ouvido projetado por John Grado há três décadas. Os próprios fones de ouvido da série Prestige agora são baseados em um design de quarta geração. O carro-chefe SR325x mantém sua caixa de metal.

O alto-falante da série X agora apresenta novos circuitos magnéticos, revisados para maior eficiência. Melhorias no design também foram feitas na bobina de voz e no diafragma para reduzir ainda mais a distorção, particularmente com o uso portátil em mente com uma ampla variedade de fontes e dispositivos.

Um novo projeto de cabo envolve fio de cobre super recozido para melhorar a pureza do áudio também.

“A Série Prestige significa o mundo para a nossa família”, afirma Jonathan Grado. "É a primeira série que lançamos e inclui não apenas nosso primeiro fone de ouvido (SR80), mas também nosso primeiro par de metal (SR325).

"Nosso objetivo era aumentar a eficiência de nossos drivers enquanto não apenas mantinham, mas também melhoravam, a pureza da gravação original e os médios pelos quais somos conhecidos. Sem a Série Prestige, não estaríamos aqui."

