Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Wyze anunciou um novo par de fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído ativo e um estojo de carregamento sem fio Qi, e a melhor parte é que eles são muito baratos. Custando apenas US $ 60 nos EUA, eles são chamados de Wyze Buds Pro .

A Wyze é fabricante de lâmpadas inteligentes, smartwatches e campainhas de vídeo extremamente acessíveis. Agora, está fabricando fones de ouvido ANC com recursos de carregamento sem fio. Outros recursos dos novos fones de ouvido incluem resistência ao suor, modo de transparência e redução do ruído do vento. Wyze Buds Pro também tem Alexa embutida.

Para referência, o SoundCore Liberty Air 2 Pro de US $ 99 da Anker vem com ANC, assim como os Echo Buds de segunda geração da Amazon, que custam mais de US $ 100 + faixa de preço. A Amazon também cobra US $ 20 adicionais por um estojo de carregamento sem fio para os Echo Buds, enquanto a Wyze os inclui. Some tudo isso e Wyze Buds Pro é uma verdadeira pechincha para audiófilos em busca de fones de ouvido acessíveis. Caramba, você poderia comprar quatro conjuntos deles pelo preço do AirPods Pro da Apple.

O Pocket-lint, é claro, ainda precisa testá-los para ver se o ANC realmente funciona e se os fones de ouvido soam bem ou são confortáveis de usar. Para aqueles que não podem esperar para experimentá-los, Wyze Buds Pro agora está disponível para pré-encomenda. Wyze disse que começarão a ser comercializados em julho de 2021.

Observe que ainda não há nenhum Wyze Buds padrão disponível.

Escrito por Maggie Tillman.