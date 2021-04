Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando se trata de acessórios de carregamento, estamos amplamente nos acostumando com as empresas finalmente entrando na onda do USB-C e ficando satisfeitas consigo mesmas por esse nível de progresso.

Existem outras maneiras de inovar, no entanto, e Urbanista afirma ter dado um salto impressionante com seus novos fones de ouvido de Los Angeles. Eles são movidos a energia solar, coletando energia da luz ambiente para liberá-lo de todo o carregamento.

Um painel solar embutido na faixa de cabeça do Los Angeles pode carregá-los enquanto você os usa ou enquanto estão desligados, a partir da luz ambiente - com a taxa de carregamento variando de acordo com a qualidade da luz. Do lado de fora, sob o sol, você poderia conseguir três horas de escuta em uma hora ao sol, enquanto um dia nublado reduzirá para duas horas ganhas, e uma sala interna iluminada artificialmente terá apenas uma hora.

Esse painel solar é feito por Exeger (cujo fundador entrevistamos no Pocket-lint Podcast no ano passado ) e é mais formalmente chamado de Powerfoyle.

Com uma bateria de 50 horas de duração e a opção de recarregar tradicionalmente se necessário, ele deve oferecer um grau de versatilidade muito bem-vindo, e Urbanista está, sem surpresa, marcando o tempo de reprodução como "virtualmente infinito" se o tempo estiver do seu lado.

Os fones de ouvido também apresentam cancelamento de ruído ativo para melhor isolamento enquanto você ouve e detecção no ouvido para interromper a reprodução de sua música ao removê-los.

Isso pode trazer de volta memórias do projeto JBL Reflect Eternal , que na verdade usou a mesma tecnologia Powerfoyle para oferecer uma proposta semelhante. No entanto, eles nunca chegaram ao mercado, com a JBL indo tão longe a ponto de reembolsar aqueles que contribuíram para o financiamento coletivo deles.

O Urbanista Los Angeles também não tem uma data de lançamento precisa neste momento, com pré-vendas programadas para entrar no ar em algum momento em breve , mas nós temos um preço para eles - £ 169 ou $ 199.

Escrito por Max Freeman-Mills.