Obtenha melhor som de USB-C para fones de ouvido com fio com o cabo AK Dual DAC da Astell & Kern

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O cabo DAC duplo AK USB-C da Astell & Kern é um periférico importante se você usar fones de ouvido com fio com um laptop USB-C ou telefone ou tablet Android. Ambos Apple Macs e PCs com Windows 10 são suportados.

A empresa coreana é conhecida por seus produtos de áudio de alta resolução e este dispositivo de 50 mm serve para melhorar significativamente a qualidade da saída de som de tais dispositivos, além de ser altamente portátil.

O cabo alimenta o áudio por meio de dois conversores digital-analógico (DACs) MasterHIFi Cirrus Logic CS43198 que oferecem suporte a sinais de alta resolução de até 32 bits / 384 kHz e saídas por meio do conector tradicional de 3,5 mm. Capacitores personalizados garantem que não haja flutuações de energia para uma saída de áudio estável. Um cabo de quatro núcleos personalizado também é usado.

O dispositivo está alojado em uma caixa de liga de zinco de alta qualidade que ecoa o design dos outros equipamentos da Astell & Kern. O cabo AK USB-C Dual DAC custa $ 149 / £ 109 e estará à venda em abril.

O cabo não é atualmente compatível com os iDevices da Apple, embora seja compatível com o Mac como dissemos acima. Astell & Kern diz que isso se deve à corrente necessária para suportar o cabo DAC duplo - os dispositivos da Apple atualmente não fornecem o suficiente, presumivelmente limitado por software para um desempenho confiável.

É claro que, embora os iPhones não tenham USB-C, os iPad Pros de última geração e o mais recente iPad Air têm.

Escrito por Dan Grabham.