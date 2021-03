Tim Burgess, dos Charlatans, lança fones de ouvido para festas em auxílio do Music Venue Trust

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo conjunto de fones de ouvido foi lançado pela Flare Audio para ajudar o Music Venue Trust do Reino Unido como parte de sua campanha #SaveOurVenues . Os fones de ouvido têm um tema - as partes de escuta com curadoria do vocalista do Charlatans (e artista solo) Tim Burgess.

Os fones de ouvido TLP1 têm uma gama de recursos exclusivos, incluindo tecnologia de redução de distorção / aprimoramento de clareza, fornecendo o que o Flare baseado em West Sussex descreve como "som de ponta" por £ 39,99 . Eles estão disponíveis para encomenda a partir das 10h do dia 26 de março e são enviados a partir de 5 de abril.

As festas de escuta de Tim realmente decolaram durante os últimos 12 meses, à medida que as pessoas buscavam experiências compartilhadas durante a pandemia - quase 700 festas já ocorreram, com mais acontecendo na maioria dos dias da semana ( veja o que está por vir aqui ).

A premissa é simples - as pessoas ouvem o mesmo álbum ao mesmo tempo e Tim e o artista tweetam junto. Qualquer pessoa pode participar da conversa sobre o que o álbum significa para eles, é claro, marcando seus tweets como #TimsTwitterListeningParty . Artistas como Paul McCartney, Iron Maiden, Liam Gallagher, Kylie Minogue, New Order, Mogwai e muitos mais participaram.

Você também pode reproduzir qualquer uma das partes em um site especial, com tweets que aparecem em tempo real.

O Music Venue Trust (MVT) é uma instituição de caridade de base patrocinada por Burgess. A organização arrecadou milhões para locais de música no Reino Unido que lutam durante a pandemia. £ 5 de cada conjunto de fones de ouvido vendidos no site da Flare serão doados para o Music Venue Trust.

Flare Audio e Tim trabalharam juntos na edição especial dos fones de ouvido. Eles usam alumínio roxo anodizado sob medida e são marcados com um mini esmalte Tim no cabo.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

50 dos primeiros pedidos vêm com um cartão assinado pela Tim e outros 100 pedidos receberão brindes de bônus - todos selecionados aleatoriamente.

Tim Burgess disse: “Um tempo atrás, recebi alguns fones de ouvido incríveis do pessoal adorável do Flare - eles eram grandes fãs das partes ouvintes e começamos a conversar. A conversa se transformou em um plano e o plano se tornou um conjunto incrível de fones de ouvido para festas que a Flare fará agora e, juntos, arrecadaremos dinheiro para o Music Venue Trust. ”

Escrito por Dan Grabham.