Os primeiros fones de ouvido sem fio verdadeiros de Marshall são o Modo II à prova dágua

(Pocket-lint) - A marca de áudio clássica Marshall revelou seu primeiro par de fones de ouvido sem fio verdadeiros - o Mode II. Seguindo os últimos fones de ouvido Major IV e canceladores de ruído Monitor II lançados no ano passado, os fones de ouvido mais recentes têm o estilo característico de preto com símbolos M brancos no fone de ouvido.

Lançado por Iggy Pop como parte da campanha Never Stop Listening do Marshall, os novos fones de ouvido compatíveis com Bluetooth 5.1 são à prova dágua IPX4 - ou, mais precisamente, resistentes à água - e possuem até 25 horas de bateria (com o case). Eles não são à prova de suor, portanto, não serão ideais para exercícios.

A competição está se tornando muito acirrada no verdadeiro espaço sem fio agora - dificilmente há uma empresa sem um par. O ponto de preço do Mode II é claramente projetado para atingir a referência para fones de ouvido sem fio verdadeiros premium - o mesmo preço dos AirPods 2 da Apple.

Em termos de capacidade de áudio, espere o áudio de marca registrada de Marshall dos drivers dinâmicos de 6 mm - Marshall diz que eles têm "áudio estrondoso ... com graves estrondosos, médios de som natural e agudos nítidos".

Além da impermeabilização, existem outros recursos premium aqui; o case pode ser carregado sem fio (ou via USB-C) enquanto você também pode ajustar as configurações de equalização do fone de ouvido por meio de um aplicativo que o acompanha.

Eles também têm um acabamento levemente emborrachado e vêm com a opção de quatro (sim, quatro) tipos de pontas emborrachadas. Marshall diz que as pontas são razoavelmente padronizadas, portanto podem ser substituídas por outras de sua escolha.

O Mode II também tem controles de toque na parte externa - estamos ansiosos para ver como eles funcionam na prática, já que nossa experiência com muitos tipos de controles de toque em fones de ouvido é, na melhor das hipóteses, irregular. Há um modo de transparência que você também pode ativar dessa forma, enquanto pode atender chamadas ou pausar / reproduzir música conforme esperado.

Os novos fones de ouvido estão disponíveis para pré-venda hoje por $ 179 / £ 159 e serão enviados em 18 de março.

Marshall produz seus fones de ouvido e alto-falantes Bluetooth através da Zound Industries, com sede em Estocolmo, que também fabrica equipamentos de áudio Urbanears e Adidas.

Escrito por Dan Grabham.