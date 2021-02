Nada de Carl Peis vai lançar fones de ouvido sem fio inteligentes no verão

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nada, a nova empresa de tecnologia do ex-fundador da OnePlus Carl Pei, lançará seu primeiro produto - um par de fones de ouvido sem fio - no verão, foi confirmado.

Em conversa com a Bloomberg, Pei confirmou que os fones de ouvido sem fio foram um ponto de partida, com planos de lançar mais produtos no final do ano: "Teremos vários produtos ao longo do ano", disse Pei em entrevista à Bloomberg, "e eventualmente nós quer construí-lo para que esses dispositivos se comuniquem. "

Embora os produtos de áudio tenham sido sugeridos logo após Pei anunciar que estava começando um novo empreendimento, uma imagem maior está se formando na direção que a Nothing irá tomar. A empresa tem como objetivo construir uma gama de produtos que sejam todos conectados.

No lançamento da nova empresa em 29 de janeiro, a mensagem era: "Quando suficientemente avançada, ela [a tecnologia] deve desaparecer em segundo plano e parecer nada." Este parece ser o tipo de interação perfeita pela qual a Apple é conhecida - especialmente em torno de seus AirPods e a maneira como eles se conectam perfeitamente a todos os seus dispositivos Apple.

Exatamente no que mais Nada será focado permanece desconhecido por enquanto, mas parece que haverá uma variedade de dispositivos que se querem misturar com o plano de fundo para que você nunca precise se preocupar com a forma como eles interagem - tudo simplesmente acontece.

Os fones de ouvido, no entanto, são um mercado difícil de abrir. A Apple conquistou a marcha com seus AirPods , oferecendo uma experiência perfeita para usuários do iPhone, com conectividade instantânea a outros dispositivos Apple. Faz sentido para um usuário Apple se limitar a produtos Apple.

Para os usuários do Android - o que representa uma parcela maior do mercado geral de smartphones, embora dividido entre muitas marcas - as coisas são menos claras e isso talvez apresente uma oportunidade maior para Nothing explorar, dada a experiência de Pei com Android da OnePlus.

Não está exatamente claro onde Nada irá além dos fones de ouvido, mas certamente parece haver dinheiro fluindo para a empresa com a GV - Google Ventures - confirmando um investimento de US $ 15 milhões. Tom Hulme, da GV, disse a bloomberg que a "visão de Pei para dispositivos inteligentes é atraente", dando-nos alguma esperança de que esta não seja apenas mais uma empresa de acessórios.

Ouviremos mais no decorrer do ano, portanto, fique ligado e continuaremos a atualizá-lo sobre o Nothing.

