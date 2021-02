Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca de audiófilos Audeze anunciou seu primeiro ouvido interno fechado - o Audeze Euclid.

Projetados com alto desempenho em mente e feitos à mão em pequenos lotes, cada orelha possui um driver magnético planar de 18 mm usando um ímã de neodímio.

Eles são feitos de alumínio fresado com precisão, revestidos com fibra de carbono e vêm com uma variedade de pontas de asas SpinFit e Comply diferentes.

As terminações de cabo universal MMCX são embutidas em cada botão e revestidas com ouro para fornecer conexões seguras para reprodução de áudio puro.

A sensibilidade é avaliada em 105db / mW, a impedância é 12 ohms e a potência máxima é estimada em 500mW. Eles oferecem uma resposta de frequência de 10 Hz a 50 kHz.

Essa qualidade de fones de ouvido não sai barata, entretanto. Audeze fixou o preço dos botões de Euclides em US $ 1.299. No momento, eles também estão disponíveis apenas nos Estados Unidos, embora esperemos que cheguem ao Reino Unido também nos próximos meses.

Quantidades limitadas estarão disponíveis inicialmente.

Um adaptador Bluetooth e opções de cabo balanceado de 4,4 mm seguirão o lançamento inicial. Audeze espera variar os dois a partir de março de 2021.

Esperamos revisar os fones de ouvido Audeze Euclid em um futuro próximo aqui no Pocket-lint.

Escrito por Rik Henderson.