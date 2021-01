Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Focal é bem conhecida por seus fones de ouvido com fio de som excelente , incluindo latas fechadas como Elegia e Stellia. Portanto, não é nenhuma surpresa ver a empresa de áudio francesa lançar um novo modelo, chamado Focal Celestee .

O Celestee estará à venda por £ 999 ($ 990), prometendo qualidade de som de outro mundo e artesanato premium, algo que esperamos da Focal.

Os circumaurais sobre as orelhas têm diafragmas em cúpula de 40 mm, chamados em forma de M devido ao seu perfil transversal feito de uma liga de alumínio e magnésio. Outras especificações incluem uma resposta de frequência de 5Hz a 23kHz, sensibilidade de 105dB SPL a 1 mW / 1 kHz, THD de 0,1 por cento a 1kHz / 100dB SPL e impedância de entrada baixa de 35 ohms. Deixando de lado o jargão audiófilo, espere um equilíbrio tonal adequado, completo com extensão de graves profundos e médios e agudos precisos.

Os protetores auriculares e a faixa de cabeça são revestidos de couro tingido de semi-anilina com microfibra no lado interno da faixa de cabeça. Você deve obter um bom isolamento de som com este design. Em termos de esquemas de cores, o Celestee é azul marinho com detalhes em cobre e possui um case de transporte rígido correspondente e um cabo de mais de um metro.

A Focal disse que os fones de ouvido Celestee estarão disponíveis para compra no final de fevereiro / início de março de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.