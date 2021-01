Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Carl Pei espalhou ondas pelo espaço tecnológico quando deixou a OnePlus, uma empresa que ajudou a fundar com Pete Lau em 2013. Para muitos, ele foi visto como o impulsionador do ethos original do fabricante, mas agora ele está em algo novo.

Até agora, não ouvimos nada sobre como a marca pode ser chamada ou o que - exatamente - ela vai lançar. Nós apenas sabemos que será focado na música , e isso significará fones de ouvido e produtos de áudio.

Felizmente, não temos que esperar muito antes que a grande revelação aconteça. Carl Pei anunciou que sua nova empresa será revelada em 27 de janeiro, que não é muito longe.

Anunciaremos nossa nova marca no dia 27 e agradecemos todo o apoio que recebemos até agora. Recebeu M1 #MacBook Air para a equipe e pensei em fazer um #giveaway para nossa comunidade.



Entrar:

1) RT e siga @getpeid

2) https://t.co/jdguWn8s1B



Termina em 31 de janeiro. Pic.twitter.com/vxPeQN8TKH - Carl Pei (@getpeid) 18 de janeiro de 2021

É claro que estamos apenas no início desta história e pode demorar um pouco antes de vermos qualquer produto físico, mas Pei está começando de uma maneira semelhante à qual OnePlus teve seu início: provocando e aumentando a empolgação nas mídias sociais .

A notícia original da história só apareceu no final de 2020 e revelou que a nova empresa tem o apoio financeiro de alguns nomes conhecidos, incluindo Tony Fadell e Casey Neistat.

A empresa terá sua sede em Londres, e isso é praticamente tudo o que sabemos até agora. Role no dia 27 para sabermos mais.

Escrito por Cam Bunton.