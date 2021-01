Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na CES deste ano apenas virtual, a marca Soundcore da Anker lançou um novo par de fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo .

Chamados de fones de ouvido Soundcore Liberty Air 2 Pro , eles provavelmente serão considerados um dos melhores fones de ouvido sem fio para comprar no nível acessível. Eles apresentam drivers de 11 mm - assim como o Soundcore Liberty Air padrão - mas eles foram feitos para ser um modelo mais avançado, graças ao que Anker descreve como som aprimorado e qualidade de chamada. Mais especificamente, eles apresentam uma tecnologia de redução de ruído de seis mic.

Quanto à adição de ANC, ele vem com vários modos. Há um modo de transporte para bloquear frequências mais baixas, por exemplo, bem como um modo interno para bloquear sons de gama média, como vozes, e há um modo de transparência com dois níveis de aprimoramento de som ambiente.

Anker disse que os fones de ouvido sem fio Liberty Air 2 Pro devem durar sete horas com o ANC desligado, ou seis horas com o ANC ativado.

Quando o estojo dos fones de ouvido está totalmente carregado, Anker disse que você deve obter um total de 26 horas de energia com o ANC desligado ou 21 com o ANC desativado, o que equivale a três a quatro recargas completas do próprio estojo, que carrega por USB-C ou sem fio com Qi .

Os fones de ouvido Soundcore Liberty Air 2 Pro devem estar disponíveis em quatro cores - preto, branco, azul e rosa - a partir de 12 de janeiro de 2020 por US $ 129,99.

Escrito por Maggie Tillman.