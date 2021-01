Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca de fones de ouvido V-Moda vem fortalecendo sua linha ao longo dos anos. Agora, pela primeira vez para a empresa, está adicionando cancelamento de ruído ativo aos fones de ouvido da série M.

O V-Moda M-200 ANC é exatamente aquele par de sobre-orelhas - um conjunto de latas Bluetooth com cancelamento de ruído ativo (daí ANC no nome) embutido no design. Finalmente, você pode cortar aquele ruído externo de interferência e se perder na música - e pode ajustar o nível de intensidade do aplicativo V-Moda (junto com os pré-ajustes do equalizador).

Os fones de ouvido são semelhantes ao M200 - que teve uma atualização de escudo personalizado há cerca de seis meses - trazendo drivers de 40 mm projetados para saída de alta resolução (aptX HD da Qualcomm, além de codecs AAC e SBC são suportados).

Sendo Bluetooth (v5.0), você pode ouvir sem fio por até 20 horas com a duração da bateria, ou há um cabo removível se você preferir uma experiência com fio.

Em outros lugares, há Google Assistant ou controle de voz Siri, USB-C para recarga rápida (apenas 10 minutos no plugue fornecem 90 minutos extras de tempo de audição) e a clássica mala de transporte rígida V-Moda incluída na caixa.

Gosta do som disso? Bem, não há espera. O V-Moda M-200 ANC já está disponível por US $ 499,99.

Escrito por Mike Lowe.