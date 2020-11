Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nossa admiração pelos headsets de jogos da Steelseries não é segredo - eles têm modelos no topo de nossas listas para jogadores de Xbox e PlayStation por um bom motivo.

Um dos melhores é o Arctis 7, um excelente conjunto de latas para jogadores de PC ou PlayStation, que funcionará igualmente bem no PS4 e no PS5, e a Amazon UK acaba de oferecer um grande desconto nele para a Black Friday.

Isso significa que você pode comprá-lo agora por £ 99,99, abaixo dos £ 159,99 nas variantes preto ou branco. Esse é um preço realmente excelente para um fone de ouvido sem fio excelente.

O Arctis 7 tem drivers extremamente bem ajustados que oferecem ótima qualidade de som, especialmente no PS5 com seu novo chip de áudio, mas também são extremamente confortáveis de usar. É difícil colocar o dedo sobre isso, mas algo sobre a faixa para a cabeça dos óculos de esqui da Steelseries fica muito mais fácil do que uma miríade de outros fones de ouvido que experimentamos.

Os controles úteis de mudo, volume e equilíbrio do bate-papo também tornam o ajuste do som muito simples na hora, o que qualquer pessoa que participe de uma festa saberá que é fundamental, e o dongle sem fio que vem com ele garante que a conectividade seja estável e de baixa latência.

A duração da bateria também é excelente, o que resulta em um pacote que é realmente fácil de recomendar, esteja você no PC ou no PlayStation - e por menos de £ 100 você terá dificuldade em encontrar muito que possa competir com ele.

Escrito por Max Freeman-Mills.