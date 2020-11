RHA TrueControl ANC adiciona cancelamento de ruído avançado e design com contornos para ajuste perfeito

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - RHA - a marca de áudio com base em Glasgow - revelou um par totalmente novo de verdadeiros botões sem fio para expandir seu alcance intra-auricular, e este aumenta consideravelmente a aposta em relação aos modelos anteriores.

Chamado de TrueControl ANC, o primeiro novo recurso está no nome: cancelamento de ruído ativo. Como muitos buds intra-auriculares de primeira linha em 2020, eles incluem ANC para eliminar o ruído externo.

Para ajudar a bloquear ainda mais os ruídos, o RHA projetou os fones de ouvido para se ajustar aos contornos naturais da sua orelha, ajudando a formar essa vedação para impedir qualquer vazamento para dentro ou para fora da sua orelha. Eles estão muito longe do design quase semelhante ao AirPods da série de botões TrueConnect .

A empresa afirma que sua pesquisa sugere que é um ajuste que funciona em 99% das orelhas das pessoas. É provável que seja o mais próximo que você chegará dessa sensação de moldagem personalizada sem ter seus próprios ouvidos escaneados com precisão.

Adicione a isso as sete pontas de silicone de tamanhos diferentes incluídas na caixa - mais as pontas de espuma Comply - e você encontrará facilmente um ajuste que seja confortável e bloqueie a maioria dos ruídos.

Existem modos de ambiente também, para que você possa ficar ciente de quaisquer notificações ou conversas ao seu redor, e você será capaz de ajustar o nível de ruído que chega. Ou segure o fone de ouvido esquerdo para pausar a música e entrar no modo ambiente completo e solte quando estiver pronto para entrar em sua bolha musical sem ruído.

O RHA também lançou um novo aplicativo, que permitirá aos usuários controlar elementos como o EQ (para criar seu próprio perfil de som), bem como o modo ambiente e o nível de ANC.

A assinatura sonora anterior da empresa era decente, mas em nossa análise recente, descobrimos que falta clareza e detalhes, então é uma boa notícia saber que o TrueControl vem com uma assinatura sonora nova, mais profunda e detalhada.

Outros recursos importantes incluem 5 horas de reprodução de música com carga total (com ANC ativado), Qualcomm AptX para streaming de áudio sem atrasos e um estojo de carregamento equipado com suporte para carregamento sem fio. O referido estojo dará a você 15 horas adicionais de carga, totalizando até 20 horas de música.

O RHA TrueControl ANC estará à venda em 4 de dezembro por £ 249,95 / $ 299,95 / € 299,95, mas se você pré-encomendá-lo a partir de 19 de novembro e usar o código FIRSTINLINE, o RHA lhe dará um desconto antecipado que reduz o preço para apenas £ 199,96, o que não é nada mau para um par de fones de ouvido de primeira linha.

Escrito por Cam Bunton.