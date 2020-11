Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O HyperX faz alguns fones de ouvido para jogos realmente excelentes, perfeitos para jogar no PC ou no console. Ele está descontando toda uma gama de seus fones de ouvido para a Black Friday, e muitos desses negócios já estão no ar.

Reunimos alguns dos destaques abaixo, que cobrem alguns pontos de preços diferentes, mas todos eles oferecem um ótimo som com seu preço, algo que estabelecemos depois de testar muitos deles nós mesmos.

O primeiro é o HyperX Cloud II , indiscutivelmente o conjunto de fones de ouvido mais conhecido do HyperX. A linha Cloud é famosa por ser extremamente leve e confortável, ao mesmo tempo que oferece um som forte e claro, e o Cloud II não é exceção. É um ótimo fone de ouvido com fio para qualquer necessidade que você tiver.

Agora, você pode comprá-lo por US $ 79,99 , US $ 20 de desconto em seu preço normal, o que o torna um fone de ouvido de gama média excelente em comparação com o que você pode obter por US $ 80. Nós gostamos particularmente dele na variante vermelha que está disponível, que é bonita e elegante.

Se você quiser algo com um pouco mais de vigor, no entanto, pode optar pelo HyperX Cloud Alpha S , um modelo um pouco mais premium do HyperX que está reduzido a apenas $ 99,99 agora, com $ 30 de desconto. Isso significa que o preço do Cloud II é igual ao normal, então esta é uma grande oportunidade de conseguir mais por menos.

Ele tem uma qualidade de construção um pouco mais sólida, mas a grande adição é o cancelamento de ruído, que garantirá que você estará completamente imerso em qualquer jogo que estiver jogando.

Por outro lado, se você está procurando um verdadeiro brilho no orçamento, o HyperX Cloud Stinger também tem um ótimo desconto para $ 39,99, uma economia de $ 10 que o torna um dos melhores fones de ouvido que você pode obter abaixo de $ 40 - a qualidade do som está perfurando muito acima de seu peso aqui, em nossos testes de uso.

Escrito por Max Freeman-Mills.