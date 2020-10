Marca de fones de ouvido Ausounds de Los Angeles chega ao Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ausounds, a marca de fones de ouvido de Los Angeles projetada e ajustada por iluministas da indústria da música, chegou ao Reino Unido.

Com uma coleção que inclui verdadeiros fones de ouvido sem fio e uma fita para o pescoço de alta fidelidade, os produtos da Ausounds agora podem ser encontrados em empresas como a Richer Sounds e varejistas independentes na Grã-Bretanha e no norte da Irlanda. Além disso, uma versão do site da empresa no Reino Unido foi criada em iamaudio.co.uk .

Óculos de proteção de padrão profissional serão adicionados à programação em breve.

Seus fones de ouvido custam a partir de £ 119,95 para os verdadeiros buds sem fio AU Stream, com um par com cancelamento de ruído ativo chegando a £ 159,95.

Os fones de ouvido AU Stream Hybrid custam £ 199,95 e oferecem um formato mais discreto e cancelamento de ruído híbrido, enquanto o modelo de fita de pescoço AU-Flex ANC de alta fidelidade custa £ 229,95.

A empresa foi fundada por Michael Chen, que tem 16 anos de experiência na fabricação de áudio, e seu presidente e CEO, Marcus Sanchez, já trabalhou com Audeze, o Universal Music Group e Monster.

“O papel dos criadores de música na indústria equivale a tudo; é daí que vem nosso som”, disse Sanchez.

"Queríamos criar uma marca que atendesse às muitas necessidades dos criadores em todos os níveis - na vida cotidiana e no trabalho."

A empresa deseja encontrar criadores e influenciadores musicais independentes no Reino Unido para trabalhar no futuro.

Escrito por Rik Henderson.