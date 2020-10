Os Devialet Gemini são fones de ouvido ANC verdadeiramente sem fio premium para AirPods Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O especialista em áudio francês Devialet é mais conhecido por seus alto-falantes Phantom , bem como pelo Sky Soundbox . E também teve uma colaboração recente com a Huawei em seu alto-falante Sound X também.

Mas agora lançou alguns verdadeiros botões intra-auriculares sem fio. Devialet Gemini é a primeira incursão da empresa em áudio pessoal e eles foram claramente projetados para se parecerem com um micro alto-falante Phantom. Eles são classificados como IPX4 para resistência à poeira e água.

Custando US $ 299 / £ 279, os botões vêm em um estojo de carregamento sem fio compatível com Qi e oferecem três níveis de cancelamento de ruído ativo (ANC), incluindo dois modos de transparência.

A duração da bateria dos próprios fones de ouvido é definida em oito horas com uma única carga ou seis horas se o ANC estiver ativado. Há 24 horas de armazenamento de bateria no case. Curiosamente, Devialet diz que o Gemini foi projetado para que você possa substituir a bateria no case.

Tal como acontece com rivais como o AirPods Pro da Apple, os fones de ouvido farão uma varredura em seus ouvidos para encontrar o tamanho certo de ponta auricular entre as quatro pontas incluídas. Cada botão inclui um driver personalizado Devialet de alta excursão de 10 mm e é compatível com Bluetooth / aptX.

Devialet diz que os fones de ouvido usam três novas patentes, incluindo a Arquitetura de Balanço de Pressão - que usa três câmaras de descompressão dentro de cada fone de ouvido para garantir a pressão interna ideal para preservar a qualidade do áudio.

O ANC é fornecido por dois microfones separados em cada fone de ouvido, enquanto há também um microfone dedicado para voz.

Os fones de ouvido têm seu próprio aplicativo iOS e Android, onde os proprietários podem personalizar o som com um equalizador. O controle dos botões em si é feito por meio de um único botão de toque na parte traseira que controla a reprodução de música, modos ANC e chamadas de voz, além da capacidade de invocar o Google Assistant ou Siri.

Escrito por Dan Grabham.