Os GT220 da Grado são os primeiros fones de ouvido sem fio verdadeiros do fabricante artesanal

(Pocket-lint) - O designer de fones de ouvido de Nova York, Grado, apresentou seus primeiros fones de ouvido sem fio verdadeiros - o GT220. Grado é mais conhecido por sua excelente variedade de fones de ouvido sobre a orelha montados à mão, muitas vezes usando madeira para um som único.

Embora Grado, com sede no Brooklyn, já tenha produzido alguns fones de ouvido antes, o GT220 é um pouco diferente. Mas isso não deve significar que eles estão mal cozidos e Grado diz que uma atenção especial foi dada para ajustar o baixo e dar aos fones de ouvido uma resposta natural de alta frequência.

Os distintos fones de ouvido GT220 de $ 260 / £ 250 têm carregamento sem fio, cerca de 36 horas de reprodução, incluindo a carga extra no estojo - você pode obter seis horas com uma única carga e o estojo pode conter mais cinco cargas.

Você pode resumir o case em cerca de duas horas usando USB-C, enquanto o case de carregamento sem fio também é compatível com Qi, então pode ser usado com o tapete de carregamento de sua escolha.

Grado promete um "desempenho de alta qualidade" via Bluetooth 5.0 e suporte para codecs aptX / AAC. O GT220 oferece suporte para o assistente de voz de sua escolha (Siri ou Google Assistant por meio do telefone), enquanto você também pode controlar tudo o que precisa no ouvido - até mesmo o volume. O lado esquerdo controla seu dispositivo, como receber uma chamada, enquanto o lado direito controla a reprodução de mídia.

Grado também diz que eles têm um movimento de torção para travar que deve garantir um encaixe seguro. Mas você dificilmente perceberá que está usando, pois pesam apenas 5 gramas cada.

O Grado GT220 estará disponível no final deste mês e já está disponível para pré-venda .

Escrito por Dan Grabham.