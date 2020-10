Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Astro, de propriedade da Logitech, mais conhecida por seus fones de ouvido para jogos, lançou seus primeiros fones de ouvido . Eles são chamados de A03.

Os fones de ouvido A03 têm uma caixa de alumínio e um cabo plano. Eles se conectam via 3,5 mm e são compatíveis com PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Switch Lite, controladores Xbox Series X e S e o controlador DualSense do PS5.

Eles também são compatíveis com dispositivos Android e iOS, embora você precise de um dongle USB-C ou Lightning para 3,5 mm.

Os fones de ouvido vêm com três conjuntos de pontas de silicone com isolamento de som. E cada fone de ouvido tem dois drivers - um para graves e graves e outro para médios e agudos. Eles também têm um microfone em linha. A Astro está lançando os fones de ouvido A03 como ideais para jogadores que normalmente não usam seus fones de ouvido grandes fora dos jogos.

Os fones de ouvido A03 vêm em duas cores diferentes (botões roxos com um cabo branco ou botões vermelhos com um cabo marinho) e uma capa flexível para armazenamento.

Eles custam $ 49,99 nos EUA em Astrogaming.com .

Quer ver como os fones de ouvido intra-auriculares A03 com fio se comparam a outros fones de ouvido que os jogadores podem usar fora de casa? Veja nossos guias abaixo.

Escrito por Maggie Tillman.