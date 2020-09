Os novos fones de ouvido Major 4 do Marshall adicionam carregamento sem fio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fones de ouvido Bluetooth Major 3 do Marshall são alguns dos melhores fones de ouvido sem fio que testamos nos últimos anos - você só precisa ler nossa análise de alguns anos atrás para se lembrar do porquê.

Porém, mais de um ou dois anos é muito tempo em tecnologia, então Marshall está de volta com uma atualização para as latas testadas e comprovadas, de alguma forma quebrando a barra definida pelo excelente desempenho da bateria da versão anterior e provavelmente repetindo seu ótimo som também .

O Major 4 aparentemente administrará 80 horas de uso sem fio antes de você precisar carregá-lo, o que qualquer pessoa com fones de ouvido sem fio sabe que é uma figura impressionante, não menos em um conjunto de fones de ouvido relativamente diminutos como esses.

Marshall também adicionou o carregamento sem fio, tornando o processo ainda mais fácil quando você quer recarregar a bateria, com 15 minutos de carga aparentemente ganhando 15 horas de audição, que são números impressionantes, com a opção de uma conexão de 3,5 mm se você está em apuros. Finalmente, a porta de carregamento com fio também passou por uma pequena atualização, mudando para USB-C, o que é sempre apreciado.

As outras mudanças são mais sutis, incluindo almofadas de ouvido mais suaves que aparentemente farão para sessões de audição um pouco mais confortáveis e um design geral que é mais ergonômico em pequenas formas, e novamente apresenta aquele pequeno botão de latão que é feito para um controle tão fácil fones de ouvido Marshall parte.

O Marshall Major 4 pode ser pré-encomendado no Marshall a partir de agora por $ 149, £ 129 ou € 149, e realmente será lançado em 14 de outubro deste ano.

Escrito por Max Freeman-Mills.