Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - X By Kygo, uma marca norueguesa com fones de ouvido ajustados por DJ Kygo e engenheiros de áudio especializados, lançou seu último lançamento no Reino Unido após seu lançamento anterior nos EUA.

Chamados de Xellence, eles apresentam um X iluminado e botões capacitivos de toque. Sim, eles oferecem cancelamento de ruído ativo e até mesmo uma tecnologia de ID de audição pessoal chamada Personalização de Som Mimi. Eles também funcionam com Android e iOS X gratuitos da Kygo App, que podem "adaptar o som do Xellence às suas necessidades" em tempo real.

Os fones de ouvido são classificados como IPX5 para resistência ao suor e à água, o que significa que podem suportar chuva e suor. Os botões de toque capacitativos nos fones de ouvido oferecem acesso aos controles de reprodução, incluindo a capacidade de usar os assistentes de voz Siri e Google Now. Você também pode atender e receber chamadas com os fones de ouvido.

Você pode supostamente esperar 30 horas de reprodução contínua. Isso consiste em 10 horas dos próprios botões (ou 8 horas com ANC ativado), bem como 20 horas extras do estojo de carregamento sem fio incluído. O X da Kygo promete duas horas de duração da bateria com uma carga de 15 minutos.

Outros recursos interessantes incluem um modo ambiente, que permitirá que você esteja ciente do que está ao seu redor sem interromper a música, e os fones de ouvido Xellence possuem um sensor de proximidade, que permite recursos como a pausa automática da música sempre que os botões são removidos de seus ouvidos.

Finalmente, eles suportam codecs Bluetooth 5.0, aptX e AAC. O X da Kygo Xellence agora está disponível em preto ou branco por £ 179 ($ 239).

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Dan Grabham.