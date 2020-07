Os novos fones de ouvido sem fio verdadeiros T5 II da Klipsch são do tipo McLaren F1

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Klipsch lançou uma nova geração de verdadeiros fones de ouvido sem fio, pegando o mesmo som épico que amamos desde o primeiro T5 e melhorando todo o resto. Existe até uma edição da McLaren F1 com todos os sinos e assobios que você poderia desejar.

Como a T5 de primeira geração, o regular T5 II vem com um estojo de carregamento de metal escovado com uma tampa aberta que lembra um pouco do isqueiro Zippo.

Enquanto eles mantêm uma aparência semelhante à primeira série, esses são reduzidos em tamanho em 25%, graças ao uso de uma bateria de maior densidade interna e um sistema de antena externa.

Isso significa que, ao contrário da maioria dos outros fones de ouvido sem fio (e como os smartphones modernos), a antena faz parte do design externo e envolve o botão físico de pressão única nos dois fones de ouvido.

A Klipsch escolheu um botão físico para evitar toques acidentais, mas o projetou de uma maneira que, quando pressionado, não empurra o fone de ouvido mais para dentro do canal auditivo e causa desconforto.

Cada par vem com seis pares de pontas de orelha de tamanhos diferentes, com um tamanho "+" adicional, juntamente com as opções usuais de S, M e L. Além disso, também possuem classificação IP67 contra entrada de água e poeira.

Os dois fones de ouvido funcionam independentemente um do outro, para que você possa atender chamadas à esquerda ou à direita, e eles podem ser emparelhados com até oito dispositivos diferentes (embora eles possam se conectar a um dispositivo por vez).

Não há cancelamento de ruído ativo, mas as dicas são projetadas em uma forma oval específica para garantir que o cancelamento passivo de ruído seja muito eficaz. Eles também têm um modo de transparência de áudio para ouvir o que está acontecendo ao seu redor.

Além do T5 II, a Klipsch lançou uma edição Sport. Isso apresenta todos os mesmos benefícios do modelo regular, exceto que ele vem com seu próprio estojo de plástico durável e dedicado.

O estojo é durável, à prova de água e ainda possui um sistema dedicado para ajudar a remover a umidade dos fones de ouvido enquanto estiver envolto. Também é equipado com carregamento sem fio Qi, para que você possa colocar o estojo em um tapete de carregamento e recarregá-lo dessa maneira.

Você também recebe três asas intra-auriculares com o modelo esportivo, além de um conjunto de dicas de espuma com memória para criar uma vedação ainda melhor na orelha.

A edição da McLaren é igual à versão Sport regular em todos os aspectos, exceto no esquema de cores do estojo e nos logotipos adicionais da McLaren nos fones de ouvido.

Na zona do euro, o T5 II regular custará € 199, o T5 II Sport custará € 229 e a edição Sport McLaren será de € 279. A edição da McLaren também vem com um bloco de carregamento sem fio, um livro de marca especial e um cartão de metal gravado para coleção.