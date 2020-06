Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A marca de fones de ouvido V-Moda está lançando um complemento para suas latas M-200. O que a empresa chama de Custom Shield Kit foi projetado para oferecer liberdade para personalizar o visual da sua compra.

Lançado no final de 2019, o M-200 - que atualiza a faixa anterior do M-100 ( também existe a versão Master ) - tem como objetivo trazer grande isolamento de som e ruído à faixa de fones de ouvido.

As placas substituíveis do kit - Shields, se continuarmos com o marketing - podem ser personalizadas com desenhos gravados a laser ou impressos em cores. Um kit inclui dois escudos personalizáveis (além dos parafusos e da chave de fenda para conectá-los aos fones de ouvido M-200).

A V-Moda há muito oferece personalização no ponto de compra de alguns de seus produtos, mas essa opção permite que você personalize após o fato. Usando o sistema on-line da empresa, você pode selecionar cores, detalhes personalizados para gravação a laser ou apenas escolher entre os designs prontos, se preferir.

Temos um par de fones de ouvido M-200 padrão no escritório do Pocket-fiapos para revisão e apresentaremos nosso veredicto sobre aqueles no futuro. Esperamos que o som deles seja tão atraente quanto esses designs de Shield são atraentes.