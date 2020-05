Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Skullcandy anunciou quatro novos modelos de fones de ouvido sem fio verdadeiros, evoluindo amplamente sua linha existente nos modelos Indy, Push e Sesh, mas agora integrando a inteligente tecnologia de rastreamento Bluetooth da Tile .

A Skullcandy é parceira da Tile há vários anos e a integração dessa tecnologia de rastreamento Bluetooth significa que os proprietários poderão localizar seus fones de ouvido caso eles os substituam.

Como essa tecnologia está integrada diretamente nos chips Bluetooth, significa que você pode rastrear os fones de ouvido mesmo quando desligados, dentro ou fora de um estojo de carregamento.

A tecnologia do Tile também utiliza a rede mais ampla de usuários do Tile, portanto, se você perder seus fones de ouvido em sua casa, poderá ser alertado sobre o paradeiro deles quando outro usuário do Tile os detectar.

PUSH ULTRA

O Push Ultra é protegido por IP67 com um gancho de orelha para um ajuste seguro, projetado para usuários mais aventureiros. Você obtém 6 horas de uso dos fones de ouvido, e outras 34 horas no estojo de carregamento que acompanha. Ele também possui carregamento rápido para obter 2 horas de carregamento em 10 minutos. O Push Ultra custa £ 119,99.

Agora há uma versão Indy Evo e Indy Fuel, esses modelos são essencialmente uma atualização do modelo Indy existente com melhor qualidade de som e duração da bateria - 30 horas - mas a versão Indy Fuel vem com um estojo de carregamento sem fio, para que você possa simplesmente largar em uma plataforma de carregamento para dar um impulso. O Indy Evo será de £ 89,99 e o Indy Fuel será de £ 109,99.

O Sesh Evo é o ponto de entrada com um preço pedido de £ 59,99, aumentando a conectividade e o desempenho em relação à iteração anterior, oferecendo agora um total de 24 horas de duração da bateria, com uma classificação IP55.

Se a integração do Tile for interessante, é algo que você precisará configurar usando o aplicativo Tile no telefone, mas é muito simples de instalar e executar.