Master & Dynamic lança fones de ouvido atraentes para combinar com os tênis Nike Zoom KD13

A Master & Dynamic, a moderna fabricante de fones de ouvido com sede em Nova York, fez parceria com Kevin Durant para lançar um novo conjunto de cores de seus populares fones de ouvido com cancelamento de ruído.

Os fones de ouvido MW65 over ear ANC e os fones de ouvido sem fio MW07 + true foram lançados nas cores Hype e Chill para combinar com o design dos dez vezes os tênis Nike Zoom KD13 da NBA All-Star.

O Chill MW07 + apresenta um design que se parece com vidro verde e rosa mosqueado no acrílico externo dos fones de ouvido, enquanto o estojo de carregamento é um aço cromado azul com mudança de cor atraente.

O MW65 no Chill apresenta um padrão ligeiramente diferente, mais parecido com um padrão aquoso tingido em gravata em verde, rosa e amarelo. A faixa para a cabeça e as almofadas são de couro cinza claro, projetadas para combinar com a prata clara dos elementos metálicos dos fones de ouvido.

Hype é bem diferente. Tanto as orelhas quanto as orelhas apresentam a mesma abordagem de design rica em gráficos, com borboletas e correntes de ouro sobrepostas em um fundo rosa e azul. Os elementos metálicos são em preto fosco, incluindo o estojo de transporte para os ouvidos.

Todos esses fones de ouvido apresentam o logotipo kd em um ouvido, indicando que eles fazem parte da coleção exclusiva. E exclusivos eles são.

Escusado será dizer que estas são uma coleção de edição limitada. Tão limitado, de fato, que os consumidores não poderão simplesmente comprá-los em uma loja. Para adquirir um par super limitado de fones de ouvido Master & Dynamic, você deve seguir a empresa no Instagram e fazer uma oferta.

Não é a primeira vez que a Master & Dynamic lança peças de colaboração de edição limitada em sua linha de fones de ouvido. Portanto, se você não tiver sorte desta vez, fique atento, é possível que haja mais no futuro.

Quanto aos fones de ouvido, o MW07 + é o mais recente par de fones de ouvido da empresa que oferece som fantástico e dinâmico, ANC e 40 horas de reprodução total de música, incluindo a bateria no estojo.

O MW65 é o elegante par de cancelamentos de ruído portáteis e premium sobre os ouvidos. Eles oferecem dois níveis variados de cancelamento de ruído, Bluetooth 4.2 de longo alcance e até 24 horas de reprodução de música com carga total.