Montblanc lança Summit 2+ smartwatch com eSIM e fones de ouvido ANC Bluetooth

A montadora de acessórios de designers Montblanc se ramificou, produzindo um par de fones de ouvido Bluetooth com cancelamento de ruído. Também atualizou seu smartwatch Summit 2 com um eSIM para fornecer também 4G LTE.

Chamado Summit 2+, é o primeiro relógio baseado no Google WearOS a ter um eSIM integrado para conectividade celular - um recurso que já vimos no Apple Watch e nos smartwatches baseados em Tizen da Samsung.

O smartwatch é mais uma vez baseado na plataforma Snapdragon 3100 da Qualcomm, mas agora possui um alto-falante para chamadas e não é tão impermeável, agora trazendo apenas uma classificação IPX8.

Vimos uma versão não funcional deste relógio e ele se sente bem no pulso, mesmo que seja grande com uma caixa de 44 mm. A tela tem 1,28 polegadas de diâmetro.

Você precisa de um telefone Android para provisionar o eSIM. Não há problema em usá-lo com o Android, mas é importante notar que, embora o relógio funcione com o aplicativo WearOS para iPhone, você ainda precisará provisionar o eSIM no Android.

O relógio replica seu número de telefone existente no relógio, portanto, você deve verificar com sua rede se ele é compatível com eSIM.

Quanto aos fones de ouvido de 590 euros (sim, na verdade), eles certamente são intrigantes com o ANC a bordo, juntamente com o Google Assistant. Como seria de esperar da Montblanc, os materiais utilizados são essenciais, com três combinações diferentes: couro preto com acabamentos em metal cromado, couro marrom com acabamentos em metal dourado e couro cinza claro com acabamentos em metal polido.

Cada par de fones de ouvido vem em sua própria bolsa de tecido com um cabo de carregamento USB-C, cabo de 3,5 mm e adaptador de avião.

"Ao desenvolver esses itens essenciais para viagens, nosso foco não era apenas criar fones de ouvido que apresentassem desempenho e confiabilidade, mas também um design muito distinto", disse Zaim Kamal, diretor de criação da Montblanc.