O House of Marley está comemorando o 75º aniversário de Bob Marley com o lançamento de seus primeiros verdadeiros fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído ativo.

Os fones de ouvido do ANC da Redenção da House of Marley têm mente sustentável, assim como os outros produtos da empresa, e são feitos de bambu altamente renovável e da Regrind Silicone. Este último é um material proprietário formado usando pós-processo reciclado e resíduos de consumo.

Até o estojo de carregamento é construído a partir de um material compósito, incluindo derivados de madeira, como serragem e fibras plásticas.

Embora ainda não os possamos ouvir, HoM alega que os fones de ouvido do Redemption ANC têm uma assinatura de áudio mais baixa e quente, enquanto a tecnologia do ANC mantém "sons indesejados" afastados. Um selo passivo nos botões ajuda ainda mais o isolamento, enquanto um toque triplo em um dos telefones permitirá que o modo de som ambiente ouça se alguém está falando com você, por exemplo.

Eles têm certificação IPX4, portanto, são resistentes à água e ao suor, e a bateria fornece até cinco horas de audição com o ANC ligado (até sete horas quando desligado). O estojo de carregamento expande isso para 20 horas de duração da bateria (capaz de armazenar quatro cargas, portanto).

A funcionalidade de carregamento rápido USB-C permite o tempo de reprodução de duas horas com apenas 15 minutos de carregamento.

Eles são habilitados para Bluetooth 5.0 para conexão com dispositivos Android ou iOS (ou outra fonte Bluetooth) e custam £ 179,99.

Você poderá comprar os verdadeiros fones de ouvido sem fio Redemption ANC a partir de março no site da House of Marley ou na Selfridges em Londres.