X by Kygo lança sua última linha no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Recém-lançado do lançamento dos fones de ouvido intra-auriculares Xenon na CES 2020, o X by Kygo (sim, que Kygo, da faixa Whitney Houston) anunciou que eles também estão vindo para o Reino Unido.

Com preço de US $ 199 nos EUA ou £ 199 no Reino Unido, os fones de ouvido com cancelamento de ruído do Xenon são o novo lançamento e parecem muito inteligentes em um acabamento cinza, embora também estejam disponíveis em preto e branco.

O Xenon oferece até 24 horas de duração da bateria, se você estiver apenas ouvindo ou falando por Bluetooth e você obtém 16 horas com o ANC ativado. O carregamento é via USB-C.

A marca "X" que está sendo introduzida em toda a linha é muito distinta e brilha nos novos modelos. Como o logotipo da Apple em um MacBook antigo, a idéia é obter o reconhecimento da marca à distância.

Os fones de ouvido A11 / 800 da Kygo, de US $ 229 / £ 229, foram lançados originalmente no meio do ano passado, enquanto os fones de ouvido sem fio verdadeiros à prova dágua US $ 149 / £ 149 E7 / 1000 (abaixo) e A3 / 600 de toque suave de US $ 80 / £ 80 fones de ouvido sem fio apareceu em novembro.

Além disso, os fones de ouvido com fita para o pescoço Xelerate, de US $ 80 / £ 80, oferecem oito horas de duração da bateria.

Também foram anunciados em outros lugares cerca de US $ 299 verdadeiros fones de ouvido sem fio Xellence, mas eles ainda não estão chegando ao Reino Unido - eles possuem 10 horas de bateria cada.

O mesmo vale para o alto-falante Bluetooth Grand Piano X1 com o Google Assistant, que também foi lançado na CES 2020 .