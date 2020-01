O TicPods 2 Pro oferece controles baseados em IA, melhor desempenho de som

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Mobvoi anunciou seus TicPods de segunda geração, em duas versões, o TicPods 2 e o TicPods 2 Pro.

Há uma série de aprimoramentos que chegam ao TicPods 2 Pro de segunda geração, incluindo várias interações baseadas em IA. Eles se dividem em uma variedade de controles de voz e toque ou movimento, então há várias maneiras de obter esses verdadeiros fones de ouvido sem fio para fazer o que você deseja.

O TicHear permitirá que você use comandos de voz para controlar seus fones de ouvido, para que você possa simplesmente dizer aos fones de ouvido para aumentar o volume ou atender uma chamada, além de suportar palavras de ativação para assistentes de voz de IA no seu smartphone.

A segunda tecnologia é o TicMotion, que permite que você use gestos na cabeça, por exemplo, balançando a cabeça para recusar uma chamada. Além dos controles de toque - ou controles de “cócegas” - que o TicPods 2 e o TicPods 2 Pro apresentam, permitindo que você altere o volume deslizando o dedo para cima ou possuindo o corpo do fone de ouvido.

A tecnologia de IA pode ter um impacto na vida útil da bateria - com o Mobvoi dizendo que você receberá 20 horas do TicPods 2 Pro e 23 do TicPods 2 usando o gabinete.

O som é aprimorado pelo aptX, graças ao hardware da Qualcomm Audio que alimentou esses fones de ouvido. Eles têm classificação IPX4 e estarão disponíveis em várias cores.

Os preços serão confirmados em um futuro próximo.