Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony fez um anúncio interessante, embora bastante básico, sobre suas intenções no mundo dos drones - ou seja, que está entrando no jogo.

Lançando Airpeak, um novo projeto que terá como objetivo desenvolver drones direcionados a criadores de vídeo de todos os níveis, parece que um mercado já competitivo pode ficar ainda mais lotado em um futuro próximo.

Para ser justo, se a Sony pode fazer alguma coisa para perturbar a hegemonia absoluta que os aparelhos da DJI têm, isso só será bom para a inovação no setor.

Por enquanto, sua postagem de anúncio é incrivelmente curta e barebones, com mais notícias prometidas na primavera de 2021, que presumivelmente também verá o novo site do Airpeak ficar um pouco mais desenvolvido.

O texto da notícia menciona "criadores de vídeo", que soa mais como o consumidor, vlogging fim das coisas, mas também aborda questões de saúde e segurança, e contextos industriais. Portanto, é inteiramente possível que o Airpeak termine mais no lado corporativo das coisas, o que seria um pouco menos empolgante para a maioria dos usuários em potencial neste estágio.

De qualquer forma, teremos que esperar por mais notícias no início do próximo ano, e mesmo isso pode ser bastante insubstancial, já que o post de anúncio termina afirmando que a Sony está procurando parceiros para trabalhar no projeto - dificilmente parece que eles já tenho um protótipo para revelar, ou qualquer coisa.

Escrito por Max Freeman-Mills.