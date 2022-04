Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Snap, a empresa proprietária da Snapchat, há muito tempo se considera uma "empresa câmera" em primeiro lugar. Afinal, quando você abre Snapchat, a primeira tela que você vê é a câmera. E seus óculos inteligentes, Spectacles, são inteiramente voltados para ajudar os usuários a criar e compartilhar snaps (também conhecidos como vídeos) sem problemas. Agora, Snap está levando sua experiência em câmera para o próximo nível: Está introduzindo uma câmera voadora.

Simplificando: Pixy é o primeiro zangão da Snap. É um pequeno UAV amarelo que pode descansar na palma de sua mão. Na verdade, ele decola e pousa em sua mão. Ele pode segui-lo e capturar vídeos que são enviados ao Snapchat. É pequeno e leve o suficiente para caber em seu bolso e usa seis padrões de vôo pré-programados que você pode definir através de um mostrador na parte superior do dispositivo.

Atualmente, a maioria dos zangões são dispositivos grandes, pesados e barulhentos para os profissionais e os primeiros adeptos. Alguns exigem até mesmo uma licença de uso. Mas o Pixy é diferente por ser portátil e por ter hélices mais silenciosas. Ele pesa apenas 101 gramas e tem uma bateria substituível que, quando com carga total, lhe dará cinco a oito vôos que podem variar de cerca de 10 a 20 segundos.

Nota: Dado que o dispositivo é tão leve, você provavelmente não deveria usá-lo em condições de vento.

O sensor de 12 megapixels da Pixy dispara até 100 vídeos ou 1.000 fotos. Sua mídia é armazenada localmente em uma unidade de 16 GB. As primeiras críticas sugerem que a qualidade do vídeo não é ótima, mas boa o suficiente para ser vista por telefone.

Você pode comprar baterias adicionais para Pixy que custam $20 cada uma. A Snap também vende um carregador portátil de bateria dupla por $50 e um pára-choques e uma alça para transporte.

Como mencionado anteriormente, Pixy decola e pousa na palma da mão, mas usa padrões de vôo que você estabelece com um mostrador em cima do dispositivo. Ele pode lhe dar até oito vôos de 20 segundos de duração, no high-end. Ele pode acompanhá-lo e capturar imagens que são sincronizadas sem fio com a seção Memórias do Snapchat. Ele não captura áudio, mas o Snap permite que você adicione músicas que ele licenciou das gravadoras de música. Você pode então compartilhar seus vídeos diretamente no aplicativo ou em outro lugar. O Snap também tem disponíveis efeitos AR específicos para Pixy. Um recurso de corte automático também permite transformar rapidamente as filmagens horizontais na orientação vertical tradicional do Snap.

As especificações técnicas do Snap Pixy estão listadas abaixo:

Especificações técnicas Tamanho e peso Peso: 101g Incluindo a bateria

Dimensões: 131,7mm x 106mm x 17,6mm Tempo de vôo 5-8 vôos, dependendo do modo de vôo Vídeo Default: 2.7k

Taxa de moldura: Até 30 FPS Imagens Padrão: 4000 x 3000 (12MP) Bateria Bateria de lítio-íon recarregável substituível

80% de carga rápida em cerca de 20 minutos

Recarga completa em cerca de 40 minutos Armazenamento Armazena até 100 vídeos ou 1000 fotos

16GB de armazenamento flash Conectividade BLE

5GHz 802.11 B, G, N, AC

Não. Não sobrevoe o Pixy sobre a água. O Pixy e seus acessórios não são resistentes à água. Snap disse que eles não devem ser expostos à "chuva, neve ou submersos na água".

Não!

Snap Pixy trabalha com os seguintes dispositivos móveis:

iPhone 7 ou posterior rodando iOS 14 ou superior

Selecione telefones Android rodando 8.0 ou acima. (Veja o guia de compatibilidade aqui).

Data de lançamento do Snap Pixy: 28 de abril de 2022

Pixy está agora disponível para comprar online diretamente da Snap nos EUA e na França .

Pixy custa $230 nos EUA.

Se você gostaria de saber mais, confira a página do Snap para Pixy, seu centro de suporte para Pixy, e seus vídeos de como fazer para Pixy .

Escrito por Maggie Tillman.