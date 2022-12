DJI lança o Mini 3, um zangão sub-250g mais barato

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Adoramos o DJI Mini 3 Pro quando o testamos no início deste ano, mas tivemos uma reclamação principal, é muito caro para a maioria das pessoas.

Agora, felizmente, o DJI chegou com uma solução, o padrão Mini 3 - um drone com algumas características a menos e um preço muito mais acessível.

Então, qual é a diferença? O principal é que o DJI Mini 3 perde alguns dos sensores de evasão de obstáculos encontrados em seu irmão mais caro.

Isto significa que ele não pode fazer alguns dos vôos automatizados avançados que nos impressionaram no Mini 3 Pro.

Ele também tem um sistema de transmissão de vídeo ligeiramente mais fraco, mas ainda é bom para até 10 km, portanto é mais do que suficiente para as necessidades da maioria das pessoas.

O Mini 3 pode ser gravado a 4K/30fps, comparado com 4K/60fps no Pro, novamente algo que muitos usuários ficarão felizes em sacrificar.

Você ainda terá um tiro verdadeiro vertical, o mesmo sensor de 1/1,3 polegadas, distância focal equivalente a 24 mm e abertura de f1,7.

O tempo de vôo também vê um impulso no modelo mais acessível, agora estimado em 38 minutos na bateria padrão, em comparação com 34 no Pro.

Isto pode ser estendido para 51 minutos com a Bateria de Vôo Inteligente Plus opcional, mas isso levará você a ultrapassar o importantíssimo limite de peso de 250 gramas.

Como é freqüentemente o caso dos produtos DJI, o novo drone está disponível em uma variedade de pacotes.

O mais acessível é adquirir o drone por si só, mas seria necessário um controlador DJI compatível para usá-lo, por isso é apenas uma opção para os pilotos existentes. O Mini 3 em seu próprio varejo por $469 / £439 / EUR489.

Com o controlador RC-N1 padrão (aquele em que você prende seu telefone) o pacote custa $559 / £519 / EUR579.

Com o controlador DJI RC (o chique com tela embutida) o pacote custa $699 / £669 / EUR749.

Há também uma variedade de Fly More Combos disponíveis para aqueles que querem empacotar em algumas baterias extras e um hub de carga.

Em todos os cenários, é significativamente mais barato do que o Mini 3 Pro, o que o torna uma opção muito tentadora.

O Mini 3 estará disponível no início de 2023 no website do DJI e de seus revendedores autorizados.

Escrito por Luke Baker.