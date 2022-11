Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - DJI revelou uma nova versão de seu popular drone Mavic Mavic de alta qualidade para consumidores. Chama-se Mavic 3 Classic e traz muitas das características importantes do Mavic 3, mas em um pacote mais acessível, e você não perde tanto quanto você poderia supor.

O DJI Mavic 3 Classic está disponível em algumas configurações a partir de hoje. Você pode adquirir apenas o drone (sem controlador) por £1309/$1469/$1499, ou pode comprá-lo com o controlador remoto sem display por £1399/$1749/$1599 ou com o controlador equipado com display de 5,5 polegadas por £1529/$2049/$1749.

Esse é um corte considerável no preço do Mavic 3 original que começa em £1729 no Reino Unido, ou $2049 nos EUA.

A câmera ainda é baseada em um sensor Hasselblad de 4:3 20 megapixels capaz de gravar vídeo até 5,1K/50fps, ou 4K/60fps com fotografias RAW de 12 bits ou capacidades de vídeo D-Log de 10 bits.

Como seu predecessor, o processamento de cores é feito usando a "Solução de Cor Natural" da Hasselblad, que visa fornecer cores dinâmicas que também são precisas para o que você vê com seu olho.

No entanto, não há lentes de telefoto zoom nesta versão, mas você ainda recebe um zangão muito poderoso e capaz com muitas imagens inteligentes.

Seu vôo e sua evasão obstaculizada é alimentada pelo sistema APAS 5.0 do DJI que pode não só evitar obstáculos como árvores e edifícios, mas também planeja uma rota em torno deles. Além disso, seu recurso de retorno para casa examina o entorno antes de traçar seu caminho de volta ao seu ponto de partida.

Este recurso é habilitado pelo sistema de oito sensores de direção total do drone em combinação com sua navegação por GPS.

Outras especificações incluem até 46 minutos de tempo de vôo de uma bateria completa, e o sistema de transmissão O3+ que pode transmitir vídeo de 1080/60fps do drone para o controlador a até 15 km de distância. Além disso, com Wi-Fi 6 a bordo, você pode transferir arquivos do drone para o telefone a velocidades de até 80MB/s.

O DJI Mavic 3 Classic está à venda hoje, com um kit Fly More disponível como um extra adicional que lhe dá baterias adicionais, lâminas do properller, um carregador e uma bolsa de transporte por £599/$639/$529.

Escrito por Cam Bunton.