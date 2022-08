Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O DJI lançou seu segundo drone de visão em primeira pessoa, e foi projetado para oferecer vôos emocionantes tanto em ambientes internos quanto externos, graças a seu pequeno tamanho e hélices blindadas.

O novo drone é chamado de Avata, e para os entusiastas do drone FPV, é essencialmente a tomada da marca por um drone cinewhoop.

"O DJI Avata foi construído para despertar o desejo de voar em todos, com tecnologia de vôo imersiva que permite a qualquer pessoa explorar a experiência quase fora do corpo do vôo FPV", disse Ferdinand Wolf, diretor de criação do DJI.

"Quer você voe por diversão, para fazer grandes clipes para as mídias sociais ou para deslumbrar os espectadores no estúdio de produção, o DJI Avata lhe mostrará por que sua envolvente experiência de vôo o atrai para um novo mundo de possibilidades ascendentes".

O drone é compacto e pesa 410 gramas - por isso é bastante leve, mas acima daquela marca crucial de 250 gramas, e será mais restrito em seu uso do que o DJI Mini 3 Pro.

Ele tem uma câmera estabilizada com um sensor CMOS de 1/1,7 polegadas e uma resolução efetiva de 48MP. Ela pode disparar até 4K 60fps, com até 120fps disparando em resoluções mais baixas.

Junto com o drone, DJI revelou seus últimos óculos de proteção FPV, que são chamados de DJI Goggles 2.

Eles têm uma pegada muito menor, o que certamente irá encantar aqueles que estão acostumados aos volumosos e pesados óculos de DJI FPV V2.

Além da aparência, os internos também foram melhorados. Os Goggles 2 podem receber um vídeo de baixa latência H.265 de 1080p 100fps da Avata.

Os novos óculos de proteção têm um display micro-OLED com dioptrias ajustáveis, tornando-os adequados para os usuários de óculos.

O DJI Avata está disponível a partir de hoje em várias configurações. Os proprietários do drone DJI FPV podem usar seu controlador e óculos de proteção existentes, comprando apenas o Avata por 579 euros / 499 libras.

A combinação mais premium, que inclui os Goggles 2 e os varejistas DJI Motion Controller por 1429 euros / 1229 libras esterlinas.

Uma opção um pouco mais acessível, que substitui os novos óculos de proteção para os óculos de proteção DJI FPV V2 por 1149 euros / 989 libras esterlinas.

Escrito por Luke Baker.