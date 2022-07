Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ouvimos pela primeira vez rumores sobre o drone FPV estilo canudo do DJI em maio deste ano, mas agora, parece que estamos perto do lançamento.

É chamado de DJI Avata, e acaba de aparecer no banco de dados da FCC, juntamente com novos óculos de proteção e uma unidade de ar.

A FCC regulamenta os produtos sem fio no mercado americano e testa rigorosamente os novos produtos para garantir sua segurança.

Quando um produto aparece no banco de dados, você pode ter certeza de que um lançamento está iminente, por isso estamos muito animados para ver o que vem em seguida para o DJI.

Um novo detalhe que foi revelado é a capacidade da bateria para o Avata, que de acordo com as etiquetas no banco de dados da FCC será de 2.420 mAh.

Esta é maior que a bateria atual do DJI FPV, o que dá 20 minutos de tempo de vôo usando seu pacote de 2.000 mAh.

Entretanto, não temos certeza de que isso significará mais tempo de vôo, pois as hélices menores e a grande massa de drones canalizados geralmente equivalem a menos eficiência.

você vê novo, DJI realmente tinha plano no final de julho pic.twitter.com/v89h7TZHAe- 航拍世家 打手 (@DealsDrone) 26 de julho de 2022

Para aqueles que não estão familiarizados, um cinewhoop é um zangão FPV com dutos ou proteções de hélices que permitem que ele seja voado mais perto de pessoas e objetos, sem risco de que as hélices causem danos.

O termo vem da comunidade dos zangões de corrida de bricolage, e a tecnologia ganhou muita popularidade junto aos cineastas experientes.

É a Semana de Jogos de PC em associação com a Nvidia GeForce RTX Por Rik Henderson · 10 Maio 2022 A PC Gaming Week em associação com a Nvidia GeForce RTX está funcionando toda esta semana no Pocket-lint.

Até agora, no entanto, não houve nenhuma variante de fácil utilização, e o DJI está procurando mudar isso.

Com relação às outras listas da FCC, os óculos referenciados provavelmente virão em conjunto com o Avata, além de serem vendidos separadamente.

Ainda não se sabe se estes novos óculos de proteção serão compatíveis com o sistema DJI FPV anterior, mas certamente esperamos que sejam.

A Unidade de Ar é um produto para os entusiastas do DIY FPV e permite que os óculos de proteção sejam usados com zangões construídos sob medida. Mais uma vez, esperamos que seja compatível com outros produtos DJI FPV, mas o tempo o dirá.

Escrito por Luke Baker.