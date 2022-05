Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Insta360 anunciou uma nova câmera 360 projetada especificamente para o DJI Mavic Air 2 e Air 2S, chamada Sphere.

O acessório funciona muito como as outras câmeras 360 da marca, com duas lentes de ângulo largo apontando em direções opostas, que são então costuradas juntas para criar filmagens e fotos de vídeo em 360 graus.

Desta vez, no entanto, as lentes não estão em lados opostos do corpo de uma câmera, mas sim montadas em um arnês e irão sobrepor-se ao corpo da Mavic Air 2.

A separação das lentes significa que a Esfera pode capturar imagens onde o zangão se torna essencialmente invisível, e o ambiente ao redor pode ser visto de todos os ângulos.

Este acessório não apenas irá desbloquear uma variedade de oportunidades de filmagem criativa, mas não interfere com a câmera a bordo do Mavic Air 2, podendo assim atuar como um segundo ângulo complementar.

Você pode estar preocupado em amarrar um dispositivo de terceiros ao seu drone, mas o Insta360 diz que ele usa um mecanismo de travamento ultra seguro que tem impacto zero sobre a integridade estrutural do drone. Ele também nos assegura que a Esfera não interferirá com a recepção GPS ou com o link de controle remoto.

O Insta360 Sphere pode gravar vídeo em até 5,7k 30fps e tirar fotos em 360 graus com uma resolução de 6080 x 3040.

Ainda não há notícias sobre um sistema para outros drones DJI, mas se você for proprietário do Mavic Air ou Air 2S, ele está disponível a partir de hoje por um preço de $429,99. Está disponível apenas para clientes nos EUA e na China continental, por enquanto.

Escrito por Luke Baker.