Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após meses de vazamentos e rumores, o DJI Mini 3 Pro finalmente está aqui - e parece que vale a pena esperar.

A série DJI Mini tem sido tradicionalmente preenchida com ofertas de nível básico, mas não temos certeza se isto é por escolha, ou simplesmente um efeito colateral de projetar para um limite de peso de 250g.

Com o Mini 3 Pro, no entanto, as coisas são bem diferentes. O DJI conseguiu de alguma forma se encher de obstáculos tri-direcionais e evitar uma série de novas características sem aumentar o peso.

O novo drone pode voar por 34 minutos de cada vez com sua bateria incluída, e DJI estará vendendo uma bateria estendida que permitirá vôos épicos de 47 minutos de duração.

Ele usa o sistema de transmissão O3, que proporciona uma visão ao vivo de 1080p a distâncias de até 12 km.

O Mini 3 Pro possui um sensor CMOS maior de 1/1,3 polegadas capaz de capturar fotografias de 48MP e vídeo de 4K/60fps.

A câmera usa sua dupla ISO nativa para permitir vídeo HDR em até 30fps, e os usuários podem escolher entre um perfil de cor padrão e D-Cinelike para colorir no poste.

É também o primeiro drone DJI a apresentar um verdadeiro disparo vertical, pelo qual o módulo da câmera pode girar 90 graus para imagens e vídeos em formato vertical com perda zero de qualidade.

Os novos sensores para evitar obstáculos desbloqueiam uma grande variedade de modos autônomos, como ActiveTrack 4.0, QuickShot adicional, HyperLapse e MasterShots.

O DJI também introduziu um novo controlador, o DJI RC, que parece ser uma versão mais fina do caro DJI RC Pro.

O DJI RC tem uma tela tátil de 5,5 polegadas incorporada e roda o aplicativo DJI Fly nativamente, eliminando a necessidade de um smartphone durante o vôo.

O DJI Mini 3 Pro está disponível para pré-compra a partir de hoje e será enviado a partir de 17 de maio. Infelizmente, porém, os preços estão no lado alto.

Há uma série de configurações para escolher:

DJI Mini 3 Pro (sem controlador remoto) varejo a partir de 739 euros / £639 e inclui o DJI Mini 3 Pro, e exclui qualquer controlador remoto para aqueles que já possuem um modelo compatível para controlar o drone.

DJI Mini 3 Pro varejistas a partir de: 829 / £709 e inclui o controlador DJI RC-N1.

Varejo DJI Mini 3 Pro (DJI RC) a partir de 1999 / £859 e inclui o controlador DJI RC.

Excepcionalmente, não há combinação Fly More para este zangão, ao invés disso, os acessórios Fly More são vendidos como um kit separado por 189 euros / 159 libras esterlinas.

squirrel_widget_6831881

Escrito por Luke Baker.