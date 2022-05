Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O DJI tweeted it anunciará algo em 10 de maio, provocando-o revelará "uma reviravolta no enredo". Agora, as listas de varejo e até mesmo um vídeo completo no YouTube estão mostrando um DJI Mini 3 Pro não anunciado e seu controlador. O vídeo é um unboxing da YouTuber DM Productions - compartilhado no mesmo dia que o tweet teaser do DJI.

No vídeo, a YouTuber DM Productions disse que as filmagens vieram de alguém que deitou as mãos a um drone DJI Mini 3 Pro mais cedo. O vídeo fornece uma visão completa do drone, incluindo seus sensores para evitar obstáculos, bem como seu controlador equipado com visor, que é semelhante ao RC Pro existente do DJI (sem alguns botões e portas).

O controlador do Mini 3 Pro também não possui antenas na parte superior.

Agora, além do vídeo, um varejista DJI sediado na Holanda revelou recentemente quase todos os detalhes sobre o drone Mini 3 Pro, publicando acidentalmente a página do produto online. Então, na semana passada, Argos no Reino Unido listou uma página de venda que revelou que o drone custaria £859 (cerca de US$1.000) com o controlador remoto (via Drone DJ).

Todos estes vazamentos indicam ainda mais que o drone pesará menos de 250 gramas (o que significa que os americanos não terão que registrá-lo legalmente para usá-lo). Eles também sugerem que o drone terá sensores para evitar colisões frontais, uma bateria de 2.453mAh e uma câmera atualizada com a capacidade de gravar a 4K 60fps e HDR.

Dado tudo o que vazou sobre o drone DJI Mini 3 Pro até o momento, parece óbvio que o DJI planeja anunciá-lo na próxima semana às 9h ET.

Escrito por Maggie Tillman.