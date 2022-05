Especificações do DJI Mini 3 Pro vazamento total

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Muitos suspeitam que o DJI Mini 3 Pro pode estar prestes a ser lançado, temos visto inúmeros vazamentos nos últimos meses, e eles continuam a vir.

O último vazamento revela as especificações completas do drone que se aproxima, e se provarem estar corretas, parece uma enorme atualização em relação ao seu predecessor.

A notícia chega através de Jasper Ellens no Twitter, que também divulgou os preços esperados.

As especificações afirmam que o drone permanecerá abaixo do limite de peso de 250 gramas, assim como o Mini 2, a fim de contornar algumas dasrestrições ao uso do drone.

Uma área que parece ter visto melhorias é a câmera, que terá um sensor CMOS maior de 1/1,3 polegadas com uma resolução efetiva massiva de 48MP.

A abertura será mais larga que a de seu predecessor também, abrindo até f1,7 para permitir melhores disparos de baixa luminosidade, e talvez até mesmo alguma profundidade de campo.

Podemos ver que o QuickShots estará presente, bem como o FocusTrack, graças aos novos sensores para evitar obstáculos.

Adoramos usar o QuickShots em zangões como o Mavic 3 e eles fazem ainda mais sentido quando se trata de zangões menores e mais amigáveis ao consumidor.

Por enquanto, nada é oficial, mas se os rumores forem precisos, parece que não devemos ter muito tempo de espera.

Escrito por Luke Baker.