O DJI Mini 3 Pro tem fugas de preços e não é barato

(Pocket-lint) - Houve muitos vazamentos ao redor dos zangões DJI Mini 3 e Mini 3 Pro. Não só vimos embalagens, mas vídeos completos da estrutura para os sucessores do Mini 2 e suas especificações.

O último vazamento nos dá uma idéia de quanto custarão os novos quadricópteros sub 250g e, bem, não está parecendo bom para ninguém com um orçamento.

Segundo o usuário do Twitter Jasper Ellens - 27 Vazamentos (@JasperEllens), os DJI Mini 3 e Mini 3 Pro serão anunciados no final de abril, seguidos de entregas em maio. Ele afirmou que os preços estarão na ponta mais alta, com o DJI Mini 3 devendo começar em $950 (cerca de £730), enquanto o DJI Mini 3 Pro com o novo DJI RC lhe dará um retorno de $1250 (cerca de £960).

Contando com os #DJI #Mini3 dias. Os rumores dizem que no final de abril. Entregas em maio. #Espera-se que os preços estejam na parte alta: $950 para o Mini3 Pro FMC e um louco $1250 para o #Mini3Pro com o novo #DJIRC.



Isso é o dobro do dinheiro do ponto de vista do #Mini2. Será duas vezes melhor? pic.twitter.com/SB7nXS4WpY- Jasper Ellens - 27 Vazamentos (@JasperEllens) 9 de abril de 2022

Em comparação, o DJI Mini 2 custou $449/£419, o que é um grande salto em termos de preço.

No entanto, os rumores sugerem que o DJI Mini 3 virá com alguns upgrades decentes. Espera-se uma nova câmera que ficará com uma distância focal equivalente a 24 mm, mas abrirá a abertura até f/1,7 em relação à f/2,8 anterior, resultando em um desempenho de luz muito melhor em baixa luminosidade.

Diz-se também que há um gimbal de três eixos redesenhado e que o Mini 3 Pro tem um pacote de 2453 mAh, o que é uma capacidade dez por cento maior do que o Mini 2. A maior atualização esperada no Mini 3, no entanto, é evitar obstáculos, mostrada em um vídeo com vazamento pelos sensores proeminentes na parte frontal e inferior do drone.

Por enquanto, nada é oficial, mas se este último vazamento for preciso, não deve haver muito mais tempo para esperar, o que também não significa muito mais tempo para economizar esse dinheiro.

Escrito por Britta O'Boyle.