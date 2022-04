Vídeo do DJI Mini 3 Pro aparece online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O boato está operando a toda velocidade em torno do próximo drone da DJI , o Mini 3 Pro .

Primeiro, vimos um vislumbre da embalagem . Então, algumas semanas atrás, @DealsDrone compartilhou um vídeo do framework para o sucessor do Mini 2.

Agora, o vazador nos dá uma olhada no quadricóptero totalmente montado.

DJI Mini 3 Primeiro vídeo de vazamento pic.twitter.com/NgskqONf8w — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) 2 de abril de 2022

O vídeo mostra claramente as marcações de 249g, o que significa que o novo modelo continuará a desviar alguns dos regulamentos mais restritivos , assim como seu antecessor.

Parece que a nova câmera ficará com uma distância focal equivalente a 24mm, mas a abertura estará abrindo para f/1.7 em relação à f/2.8 anterior, resultando em um desempenho muito melhor com pouca luz.

Houve rumores sugerindo que o Mini 3 pode contar com um gimbal de dois eixos com EIS, felizmente, porém, podemos ver que um gimbal de três eixos redesenhado está presente no novo modelo.

A duração da bateria é sempre desafiadora em drones abaixo de 250g, mas espera-se que o Mini 3 Pro abrigue um pacote de 2.453 mAh, que é uma capacidade dez por cento maior que o Mini 2 .

A maior vantagem deste novo modelo, porém, é que ele contará com a prevenção de obstáculos, como evidenciado pelos sensores proeminentes na parte frontal e inferior do drone.

O Mini 2 apresentava apenas sensores na parte inferior, então voar perto de árvores e outros obstáculos era bastante precário.

Ainda temos que ver o novo controlador e, claro, os recursos do software ainda são desconhecidos - mas esperamos algumas notícias oficiais mais cedo ou mais tarde.

Escrito por Luke Baker.