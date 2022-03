A DJI está fazendo um drone Mini 3? Novo vazamento parece sugerir que sim

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que a DJI está trabalhando em um drone Mini 3 , e um novo vazamento surgiu revelando o que parece ser um corpo redesenhado, pois parece um pouco diferente do Mini 2 .

No Twitter, @DealsDrone compartilhou um vídeo vazado do que é supostamente a estrutura do corpo para o próximo DJI Mini 3. Supostamente, os suportes para os novos braços frontais rotativos são diferentes dos dobráveis horizontalmente no Mini 2, possivelmente para que eles pode suportar hélices maiores. O novo vazamento também pode mostrar uma frente diferente com possível suporte de cardan.

Estrutura DJI Mini 3 pic.twitter.com/EKFTHkB0PD — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) 15 de março de 2022

O DJI Mini 2 possui um gimbal de três eixos que fica pendurado na frente do drone, mas o Mini 3 parece ser mantido estacionário em ambos os lados. O DroneXL se perguntou se o Mini 3 não possui um gimbal estabilizado, optando por usar a estabilização eletrônica de imagem em um módulo de câmera maior. Outra mudança aparente entre o Mini 2 e o Mini 3: o próximo drone da DJI parece que poderia abrigar uma bateria maior. Se tudo isso for verdade, espere um preço significativamente mais alto do que o antecessor relativamente acessível.

Tenha em mente que este vazamento também parece estar alinhado com outro que apareceu recentemente para um drone " Dji Mini 3 Pro " que não foi anunciado. Dado que não há um novo DJI Mini desde 2020, e agora todos esses vazamentos estão aparecendo, suspeitamos que uma atualização possa acontecer mais cedo ou mais tarde.

Escrito por Maggie Tillman.